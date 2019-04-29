Стокгольм, 29 апреля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. По итогам 2018 года лидером среди стран с самыми большими военными расходами стали Соединенные Штаты, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Армия и деньги

Так, в пятерку также вошли Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на эти страны пришлись 60% мировых военных расходов.

Россия заняла шестое место, в 2018 году российский военный бюджет составил $61,4 млрд. Всего военные расходы в мире в прошлом году составили $1,8 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что оборонный бюджет Пентагона на 2020 финансовый год сформирован в соответствии с угрозами национальной безопасности, которыми в первую очередь являются китайские бомбардировщики, китайские гиперзвуковые ракеты и китайские кибератаки.

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