Екатеринбург, 28 апреля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. В Свердловской области с утра 28 апреля отмечается обильный снегопад. Уже установился снежный покров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Также в регионе отмечаются метели. Кроме того, синоптики обещают минусовую температуру воздуха.

29 апреля, как и 28-го, в регионе будет действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и ветер до 25 метров в секунду. Сотрудники МЧС советуют водителям, особенно на летней резине, ограничить использование личного транспорта, а пешеходам быть предельно осторожными и внимательными. Также не рекомендуется парковать машины поблизости от деревьев и рекламных конструкций.