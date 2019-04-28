Вашингтон, 28 апреля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией. Соответствующий материал был опубликован в данном журнале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Статья приурочена к итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на международном форуме «Один пояс, один путь».

Авторы статьи утверждают, что Москве свойственно сближение скорее с Европой, нежели с Пекином. Поскольку Вашингтону крайне необходимо усиливать коалицию против Китая, то было бы неплохо улучшить отношения с Россией.

Россия, по мнению издания, совершенно не заинтересована в конфликте с Евросюзом и США, и в Москве надеются, что и Вашингтон, и Брюссель перестанут угрожать её безопасности.

Чтобы умиротворить Москву, Вашингтон мог бы признать Крым российским, отменить антироссийские санкции, а взамен потребовать от российской стороны прекращения поддержки Донецкой и Луганской Народных Республик. Автор материала указывает, что продолжение конфронтации с Россией грозит тем, что настоящий военно-политический союз между Москвой и Пекином может в итоге оформиться.

Напомним, что 26 апреля в Пекине прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина. Лидеры двух стран назвали переговоры продуктивными. Российский лидер отметил высокий уровень развития экономических связей с Китаем. Товарооборот между двумя странами достиг отметки в $108 млрд. Си Цзиньпин указал на высокий уровень доверия между двумя странами.