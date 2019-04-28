Москва, 28 апреля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Запуск спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесён с 13 на 27 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

(сс) USSR BOY ГЛОНАСС

По данным издания, перенос не связан с техническим состоянием ракеты-носителя, разгонного блока, космического аппарата или стартового стола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что запуск спутника «Глонасс-М» запланирован на 13 мая.

В настоящее время в составе орбитальной группировки российской навигационной системы находится 26 спутников. 24 аппарата используются по целевому назначению, один спутник находится на этапе лётных испытаний, ещё один — выведен в орбитальный резерв.

Запуск нового аппарата позволит заменить спутник с выработанным ресурсом.