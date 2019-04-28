Чанша, Китай, 28 апреля, 2019, 03:32 — ИА Регнум. В общей сложности 1,31 млн человек были выведены из нищеты в провинции Хунань центрального Китая в 2018 году, сообщает агентство Синьхуа.

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Во время очередного заседания провинциального правительства по вопросам борьбы с бедностью в регионе, которое прошло 26 апреля в столице провинции городе Чанша, было заявлено, что 428 тыс. человек из 17 нищих уездов были выведены из нищеты в 2018 году.

Таким образом, уже 31 из 51 нищих уездов региона были выведены из нищеты, а доля бедняков в регионе снизилась с 13,4% в 2013 году до 1,5% в 2018 году.

Напомним, что борьба с нищетой является одной из «трех напряженных битв», которые Китай должен одолеть на пути построения сообщества умеренного достатка во всех аспектах уже к 2020 году. Во имя достижения этой цели Китаю требуется вывести с 2018 по 2020 годы из нищеты около 30 млн жителей бедных районов.