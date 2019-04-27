Куньмин, Китай, 28 апреля, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Дикий азиатский слон убил жителя деревни в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Анри-Поль Мотт. Боевые слоны. 1878

Жертвой стал 37-летний житель уезда Цяоцзя Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции по фамилии Мин, когда он направлялся на работу через горный лес примерно в 6:40 по местному времени 26 апреля.

Двое его сотрудников в момент трагедии ехали на мотоцикле и стали очевидцами. Они немедленно умчались из леса и сообщили о произошедшем в полицию. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Напомним, что Сишуанбаньна-Дайский автономный район провинции Юньнань является одним из немногих мест обитания азиатских слонов в Китае, который, в свою очередь, является охраняемым животным в Китае класса А. Популяция слонов в Юньнани составляет примерно 300 особей.

При этом, китайские власти для защиты местных жителей от нападения слонов, которые ранее происходили очень часто, создали специальные «буфеты» вдали от местных фермеров и крестьян. Однако, и они, как выяснилось, не являются стопроцентной гарантией.