Киев, 28 апреля, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Попытка Москвы соблазнить украинских граждан российскими паспортами обречена на провал. Об этом написал избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, отреагировав на заявление президента РФ Владимира Путина о возможном упрощении для всех украинцев процедуры получения гражданства России.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», — написал Зеленский.

Рассчитывать на то, что многие украинцы захотят стать для российской власти «новой нефтью», не стоит, добавил он. Политик допустил, что кто-то из жителей Украины захочет получить гражданство РФ под влиянием «пропаганды», ради заработка или для того, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Путин подписал указ об упрощении процедуры вступления в российское гражданство для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Затем, 27 апреля во время визита в Китай, он заявил, что новую норму могут распространить на всех украинских граждан.

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