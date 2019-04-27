Запорожье, Украина, 27 апреля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В аэропорту Запорожья около сотни туристов ожидают вылета на отдых в Турцию, сообщило 27 апреля издание Strana.ua.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

Клиенты туроператора Join UP! Должны были вылететь 26 апреля во второй половине дня, но рейс задержали. Людей разместили в ближайшей гостинице, затем позвонили и сказали, что самолёт будет около полуночи. Туристы собрались, сдали ключи, приехали в аэропорт, где им сказали, что вылет переносится на утро.

По словам очевидцев, в аэропорту Запорожья находятся около 100 туристов, некоторые с маленькими детьми.

Напомним, клиенты компании Join UP! уже несколько раз попадали в подобные ситуации, как на Украине, так и за её пределами.

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