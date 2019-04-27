Москва, 27 апреля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Космический аппарат с орбитальной астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» доставлен на космодром Байконур. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

(сс) Vitaly V. Kuzmin Спектр-РГ — макет

На космодроме будут проведены последние наземные испытания аппарата, предпусковая подготовка и стыковка с разгонным блоком.

Запуск обсерватории с ракетой-носителем «Протон-М» и разгонным блоком «ДМ-03» запланирован на 21 июня.

Обсерватория «Спектр-РГ» позволит проводить полный обзор неба в рентгеновском диапазоне энергии. Эта обсерватория станет вторым аппаратом серии «Спектр», первая орбитальная обсерватория этого типа «Спектр-Р» была запущена в июле 2011 года.

Связь с обсерваторией «Спектр-Р» была потеряна в январе 2019 года. Согласно решению госкомиссии Роскосмоса, работы по восстановлению связи будут продолжены до 15 мая. Отметим, расчётный срок активного существования обсерватории «Спектр-Р» составлял 5 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта на Байконур была доставлена ракета-носитель «Протон-М», которая будет использоваться при запуске обсерватории «Спектр-РГ».