Москва, 27 апреля, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Освобождение касаток на волю из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя (Приморский край) должно произойти до наступления июля, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

skeeze Касатки

«Их надо выпустить до июля, потому что вторую зимовку касатки могут не пережить», — сказал Кобылкин.

По словам министра, существует вероятность, что касаток не придётся транспортировать из бухты, как это предполагалось раньше, а их можно будет выпустить «в этом месте». Касатки смогут пойти за нерпами — основным кормом касаток. А нерпы пойдут за рыбами, у которых началась миграция.

Как раз в это время можно выпустить здоровых касаток, и в итоге они, идя за нерпой, доберутся до места своего естественного пребывания. Это будет касаться только тех особей, чьё здоровье не вызывает опасения у учёных.

Напомним, касатки и белухи оказались запертыми в «китовой тюрьме» в бухте Средняя с прошлого года. Рассматривается версия, согласно которой животных отловили браконьеры для продажи в Китай.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе касаток и белух, причём есть особи, у которых отмечены проблемы со здоровьем. Транспортировка млекопитающих в океан потребует больших расходов.