Ракка, Сирия, 27 апреля, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали заминированный автомобиль в сирийской Ракке, передает телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что взрыв произошел возле казармы «Демократических сил Сирии». В результате взрыва погибли не менее 10 человек. Отмечается, что погибшие были курдскими бойцами из «Демократических сил Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии». Отмечалось, что курдские бойцы погибли в результате второго взрыва, когда прибыли на место первого теракта.