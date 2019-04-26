Идлиб, Сирия, 26 апреля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Зона «Идлиб» по-прежнему остаётся местом регулярных нарушений режима прекращения огня боевиками незаконных вооруженных формирований, сообщил 26 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Минобороны России

По данным российского Центра, за сутки боевики из Идлибской зоны обстреляли семь сирийских населённых пунктов, некоторые подверглись обстрелам неоднократно.

В частности, были обстреляны населенные пункты Хараб-эш-Шейх, Айн-Слеймо, Джуб-эль-Ахмар, Сараф, находящиеся в провинции Латакия, а также одноимённый административный центр провинции.

Кроме того, под обстрел попала западная окраина города Алеппо и населенный пункт Сабикия, находящийся в провинции Алеппо.