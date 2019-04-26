Москва, 26 апреля, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил журналистам представитель «Транснефти» Игорь Демин.

ArtseBie Нефть

По его словам, в ходе разбирательства удалось установить, что хлорорганику в нефтепровод «Дружба» вбросили через частный «Самаратранснефть-терминал», который обслуживает нескольких производителей.

В офисах этих частных организаций уже идут следственные действия по определению причастных к загрязнению нефтепровода.

«Можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал», осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей», — рассказал Демин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии заявили, что по южной ветке нефтепровода «Дружба» из России поступает некачественная нефть. Уточнялось, что содержание хлорорганики в нефти превышает все допустимые нормы в несколько раз. Затем белорусская сторона заявила, что приостанавливает прокачку некачественной российской нефти через южную ветку нефтепровода «Дружба». Также было заявлено, что из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ якобы вышло из строя оборудование.

Затем прокачку нефти приостановила Польша, Украина, Словакия и Чехия. По всей видимости, российской стороне придется компенсировать понесенные убытки.