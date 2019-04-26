Вашингтон, 26 апреля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Вашингтон вводит санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкционное давление

Кроме этого, санкции введены в отношении ещё одной гражданки Венесуэлы — судьи Кэрол Падильи.

Напомним, это уже далеко не первое расширение санкций США против Венесуэлы за текущий месяц. Ранее в апреле Вашингтон ввёл санкции в отношении Центрального банка Венесуэлы. Также под санкции попали четыре судоходные компании из Либерии и Италии и девять связанных с ними нефтяных танкеров.

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