Луганск, 26 апреля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Тело пятого погибшего горняка достали спасатели из аварийной шахты в Луганской Народной Республике, сообщил 26 апреля журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

Gtrklnr.com Шахта Схидкарбон в ЛНР

Напомним, в одном из забоев шахты «Схидкарбон» в поселке Юрьевка недалеко от Луганска произошел взрыв метана.

Ранее сообщалось, что пропали без вести 17 шахтёров, позднее были обнаружены тела четверых из них.

МЧС России направило своих горноспасателей для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции.