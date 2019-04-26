Рим, 26 апреля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Жители Евросоюза больше опасаются отъезда молодежи из родных стран, чем приезда легальных или нелегальных мигрантов, сообщает Corriere della Sera в пятницу, 26 апреля, со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Европейского центра по международным отношениям.

Джованни Баттиста Торрилья. Флирт

Социологи опросили 46 тысяч человек в 13 странах Евросоюза. В Италии отъезд молодежи за границу считают большей проблемой 32% граждан, прибытие мигрантов — 24%. В Румынии аналогичные показатели — 55 и 10% соответственно, в Венгрии — 39 и 20%.

По данным официальной итальянской статистики, за десять лет с 2008 по 2017 годы страну покинули 738 тысяч человек. Европейские статистики отмечают, что 3,1% граждан Италии живут и работают за границей. Однако показатели статистики могут быть неполными, многие граждане не сообщают в органы власти о своем отъезде, отмечает издание.