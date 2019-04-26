Махачкала, 26 апреля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Опасные вредители, такие как американская белая бабочка, амброзия полыннолистная и повилика полевая, выявлены в городе Махачкале. Вредные организмы активно размножаются и наносят урон зелёным насаждениям, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе дагестанского управления Россельхознадзора.

Амброзия полыннолистная

В ведомстве рассказали, что по самым скромным подсчётам общая площадь заражённых территорий составляет 160 га. В их числе как любимые горожанами места отдыха и проведения досуга — парки и скверы, так и улицы, площадки, прилегающие к социальным учреждениям участки. В зоне распространения вредителей оказались даже территории кладбищ. При этом в управлении отметили, что распространение карантинных объектов не только наносит урон зелёным насаждениям, но и может сказаться на здоровье горожан.

«Так, пыльца амброзии вызывает амброзийный поллиноз, который протекает в виде резко выраженного ринита, коньюктивита, мигрени, тяжелой формы бронхиальной астмы, крапивницы, отеков Квинке. Причём для контакта с аллергеном необязательно, чтобы амброзия росла где-то поблизости. Во время мощных атмосферных циклонов пылинки амброзии могут преодолевать огромные расстояния», — рассказали в ведомстве.

Россельхознадзор пояснил, что к концу апреля амброзия только начинает расти, и её цветение придётся на конец июля — начало августа. Тогда она и будет представлять опасность для здоровья человека. В связи с этим в городское собрание депутатов направлено письмо о необходимости своевременно принять комплекс мер для ликвидации очагов вредителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане началась кампания по борьбе с саранчой, на которую из бюджета региона выделено более 30 млн рублей. На середину третьей декады апреля специалистами обследовано 300 тыс. га сельскохозяйственных земель, и около 65 тыс. га оказалось заражено вредителями. В республике определён подрядчик, который с 1 мая должен начать мероприятия против саранчи.

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