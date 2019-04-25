Дагестану вновь угрожает саранча: более 20% земель заражено вредителем

Махачкала, , 16:18 — REGNUM В Дагестане началась традиционная для республики кампания по борьбе с саранчой. На сегодняшний день обследовано 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Установлено, что вредителями заражено около 65 тыс. га (более 21% земель), сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве рассказали, что конкурсная комиссия уже определилась с подрядчиком, который с 1 мая начнёт проводить противосаранчовые мероприятия. На бюджетные средства будет приобретено четыре тысячи литров ядохимикатов.

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Напомним, в начале февраля заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что на борьбу с саранчой республика в 2019 году направит более 30 млн рублей. Эта цифра в два раза больше, чем было выделено в 2018 году и в четыре раза — чем в 2017 году.

Вице-премьер тогда напомнил, что в 2018 году было раннее отрождение саранчи, и лишь своевременно принятые меры позволили пресечь массовое распространение вредителя и не потерять урожай в северной и центральной части республики. Ущерб мог бы составить несколько десятков миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за массового распространения саранчи в 2016 и 2017 годах в четырех районах Дагестана был введён режим чрезвычайной ситуации. В зоне наиболее сильного нашествия тогда оказались Бабаюртовский, Кизлярский, Тарумовский и Ногайский районы. В последнем из них в 2018 году инициативная группа даже объявила сбор с фермеров дополнительных средств на закупку химикатов.

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