Бангкок, 26 апреля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Спортсмены из Казахстана завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по боксу в Таиланде, сообщает 26 апреля издание Sport.kz.

Sports.kz Боксеры на ринге чемпионата Азии 2019

Чемпионами Азии стали Турсынбай Кулахмет в весовой категории до 75 кг и Бек Нурмаганбет — в категории до 81 кг. Серебряные медали завоевали Закир Сафиуллин — в весовой категории до 60 кг и Камшыбек Кункабаев — в категории до 91 кг.

Поражение в полуфинале потерпели Василий Левит (91 кг), Дарига Шакимова (69 кг), Ляззат Кунгейбаева (81 кг), Сантали Толтаев (64 кг), Фариза Шотлай (81 кг), Милана Сафронова (64 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Бангкоке стартовал чемпионат Азии по боксу. Спортсмены из Казахстана завоевали на турнире семь медалей: две золотые, две серебряные и семь бронзовых.