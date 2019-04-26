Сеул, 26 апреля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. 4 мая в Южной Корее пройдет 26-й фестиваль фейерверков Lotte World Tower. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Фестиваль фейерверков Lotte World Tower

Фестиваль фейерверков является одним из самых популярных туристических фестивалей в развитых странах, таких как США, Япония, Германия и Франция и вносит большой вклад в оживление местной экономики.

В этом году фестиваль фейерверков начнется с красочного 11 минутного представления под несколько музыкальных произведений, таких как народная песня «Ариран» и заглавные темы фильмов «Ла-ЛА Ленд» и «Величайший шоумен».

Известно, что в 2019 году компания Lotte, управляющая небоскребом, приняла решение использовать фейерверки с низким уровнем дыма и шума. Впервые данный тип фейерверков был разработан для зимних олимпийских игр в Пхёнчхане.