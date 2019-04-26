Санкт-Петербург, 26 апреля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга установил, что структуры Минобороны России неудовлетворительно содержат выходящее на Дворцовую площадь здание «Штаба Гвардейского корпуса», являющееся объектом культурного наследия федерального значения.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Чиновники Смольного обратились в суд и выиграли дело против оборонного ведомства, сообщили 26 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как было установлено специалистами КГИОП в августе 2018 года, на лицевом фасаде здания по адресу Дворцовая площадь, д. 4, лит. А, наблюдаются локальные участки шелушения штукатурного слоя. Также зафиксирована деструкция штукатурного слоя с локальным участком обнажения кирпичной кладки на уровне второго этажа.

В Ленинский районный суд Санкт-Петербурга был подан иск к ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны. В исковом заявлении КГИОП просил о понуждении собственника исполнить обязательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия.

Ответчик исковые требования не признал, настаивая на том, что данные требования следует адресовать Департаменту строительства Министерства обороны РФ.

Однако суд не согласился с этим аргументом и обязал ответчика в течение 24 месяцев произвести работы по реставрации лицевых фасадов здания «Штаб Гвардейского корпуса».