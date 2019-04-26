Москва, 26 апреля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Кабриолеты Aurus появятся на авторынке в 2020 — 2021 годах. Об этом 26 апреля сообщает статистическое агентство «Автостат».

Autostat Aurus

Однако само авто можно будет увидеть совсем скоро на параде Победы 9 мая. Предполагается, что экстерьер кабриолета будет выполнен в стиле седана Aurus Senat S600 и лимузина Aurus L700.

Начальная цена на люксовый седан Aurus S600 будет составлять около 10 — 12 млн рублей. Длина авто — 5630 мм. Покупателям будут предложены две версии нового Aurus S600 — с броней и без. Лимузин Aurus Senat Limousine L700 предложат только в модификации с броней.

Сообщается, что автомобили Aurus Senat Limousine и Aurus Senat будут с приводом 4×4 и гибридной установкой, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мотор V8, созданный специально для машин Aurus, работает с не менее производительным электродвигателем.

Aurus Senat Limousine весит около 6,9 тонны. До 100 км/ч машина ускоряется за 9 секунд. Седан Aurus Senat 100 км/ч достигает за 6 секунд.

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