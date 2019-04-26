Финикс , США, 26 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Фанаты сериала «Игры престолов» не могут понять, чье лицо скрывается в темноте в тизер-фотографиях HBO предстоящему третьему эпизоду. Обсуждение по этому поводу кипит в социальной сети Twitter.

Kinopoisk.ru Санса Старк в исполнении Софи Тёрнер

Ажиотаж вокруг последнего сезона популярного фэнтези-сериала «Игра престолов» не утихает: перед выходом третьей серии 28 апреля телекомпания, транслирующая сериал, поделилась несколькими кадрами из грядущего эпизода. На одном из них изображена Санса Старк (Софи Тернер): фон позади девушки размыт, но на нём можно разглядеть чье-то лицо. Пользовательница Twitter, писательница из Аризоны (США) Александра Бракен, опубликовала у себя в блоге фотографию с вопросом, кто бы это мог быть.

https://twitter.com/alexbracken/status/1121202406224588800

В комментариях читатели стали пытаться угадать персонажа, скрытого в тени. Большинство уверено, что это погибший Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец, однако есть мнения, что это может быть также умерший конюх Ходор или живой Сэмвелл Тарли, или же просто сестра Сансы, Арья (под своим или чужим лицом).

Напомним, что сам актер, исполнявший роль Мизинца, Эйден Гиллен, рассказал, что не намерен возвращаться в сериал и становиться «вторым Джоном Сноу», оживая на глазах телезрителей по волшебству.

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Заключительный сезон «Игры престолов» стартовал 15 апреля в России, а закончится — 19 мая.