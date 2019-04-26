Богота, 26 апреля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Оползень в сельской местности на юго-западе Колумбии унес жизни 33 человек, сообщает 26 апреля AMNA.

Оползень

Происшествие случилось 21 апреля, и после пяти дней расследования на месте катастрофы спасатели достали тело «последнего человека, который был объявлен пропавшим», сообщает национальное агентство по устранению стихийных бедствий (UNGRD).

Оползень произошел после обильных дождей в регионе, и обрушился на рассвете на 8 домов. Среди погибших — 28 взрослых и 5 детей.