Киев, 26 апреля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Алексей Боголюбов. Синоп. Турция. 1856

«Вылетаем в Турцию, — написал Зеленский. — За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сменил имя в своем в аккаунте в Facebook на украинский вариант написания — Володимир Зеленський. Решение об этом было принято «по просьбам подписчиков».

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