Москва, 26 апреля, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Платная скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань пройдет через Владимирскую область (Владимир, Муром), Нижегородскую область (Арзамас, Сергач), Канаш в Чувашии и Шали в Татарии. Госкомпания «Автодор» направила план-график реализации проекта, который намерены завершить к 2025 году, в правительство РФ. Причем Минтранс РФ и аналитический центр при правительстве России план уже согласовали.

Russianhighways.ru

Автотрасса Москва — Казань станет участком международного маршрута Европа — Западный Китай, протяженность участка составит 729 км, сообщают «Известия». Автодорога будет платной, расчетная скорость движения предполагается 120 км/ч.

Стоимость проекта оценивается в 539,6 млрд рублей, из которых сумма субсидий из федерального бюджета составит 323,1 млрд рублей, 216,5 млрд рублей планируется привлечь за счет внебюджетных источников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство трассы планируется в рамках создания транспортного коридора Европа — Западный Китай.

В сентябре 2018 года правительство РФ одобрило начало строительства скоростной автодороги.

«В целом одобрено начало работ по скоростной автомобильной дороге Москва — Казань», — говорил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По его словам, проект строительства автодороги включен в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры.

Протяженность владимирского участка трассы составит 213 км, будет построено около 80 искусственных сооружений. Участок в Татарии можно условно разделить на два отрезка мостовым переходом через Волгу. Протяженность участка составит около 133 км, он будет проходить по территории шести районов региона. Протяженность чувашского участка до настоящего времени не уточнялась, однако известно, что автодорога пройдет по территориям шести районов республики.