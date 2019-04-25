Париж, 26 апреля, 2019, 00:32 — ИА Регнум. О необходимости реформы Шенгенской зоны заявил журналистам французский президент Эмманюэль Макрон.

По словам главы Франции, реформу Шенгена нужно проводить, даже если при этом на новый формат согласятся не все его теперешние участники. Проблема в том, отметил он, что Дублинское соглашение больше не работает, поскольку ряд стран Шенгенской зоны не проявляют солидарности по миграционному вопросу.

При этом Макрон заявил, что миграционная проблема не менее важна, чем климатические проблемы. Он назвал оба этих вопроса «важными европейскими вызовами».

Напомним, Дублинская конвенция, или Дублинский регламент, определяет, какая страна, входящая в состав Европейского союза, несёт ответственность за рассмотрение ходатайства просителей убежища, ищущих международной защиты в соответствии с Женевской конвенцией и директивой ЕС о процессе отбора.

Она позволяет в срочном порядке определить, в какую страну будет передан проситель убежища. Обычно такой страной становится та, через которую он впервые въехал в ЕС.

На практике мигранты в основном въезжают в страны южной Европы, поэтому эти государства требуют равномерного распределения прибывающих по странам ЕС.