Токио, 25 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. На саммите Япония — Евросоюз, прошедшем в Брюсселе, стороны обсуждали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил 25 апреля журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Kremlin.ru Владимир Путин с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном

По его словам, достигнута договорённость о взаимодействии Японии и Евросоюза в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Напомним, 24 апреля во Владивостоке прошла первая личная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая продолжалась более трёх часов.