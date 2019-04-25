Нижний Новгород, 25 апреля, 2019, 22:50 — ИА Регнум. В отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взятке в размере 235 млн рублей, а также проходящей по его делу главы «Телекомпании Регион 12» Наталии Кожановой суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на полгода. Срок ареста продлен до октября 2019 года, несмотря на то, что ранее Кожанова подала жалобу в Страсбургский суд (Европейский суд по правам человека — ЕСПЧ), касающуюся истечения срока давности её содержания в следственном изоляторе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

По словам адвокатов, активно возражавшей против этой меры женщине в суде стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь.

Защите Маркелова и всех фигурантов было отказано в удовлетворении всех ходатайств: о возврате дела в прокуратуру, об отводе прокурора, об исключении доказательств и истребовании дополнительных доказательств, об участии свидетелей защиты, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье».

На слушании 26 апреля будет рассматриваться вопрос наложенного на имущество ареста.

Отметим, согласно ст. 109 УПК РФ, предельный срок содержания под стражей составляет 18 месяцев. Оба обвиняемых находятся под стражей два года — то есть 24 месяца.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске. Однако, по словам его адвоката, еще до начала расследования он уехал на лечение за границу и продолжает там находиться по настоящее время.

В конце декабря 2017 года в отношении Леонида Маркелова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», а в марте — о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

В конце января Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство следствия о смене подсудности уголовного дела экс-главы республики, учитывая широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе Марий Эл. Предварительные слушания проходят в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.

В феврале Генеральная прокуратура РФ подала иск в отношении Маркелова об обращении его имущества в размере 1,5 млрд рублей в доход государства.

Накануне стало известно, что суд назначил всем фигурантам государственного защитника. По словам адвоката Маркелова Людмилы Айвар, отвод произошел на основании того, что «суд усмотрел противоречия позиций в заявлениях Маркелова и Криваша, которые оба выступили с заявлениями, что не совершали преступлений и невиновны».