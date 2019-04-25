Сочи, Краснодарский край, 25 апреля, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Российскую Федерацию примером для других стран в лечении детских онкологических заболеваний благодаря действующей системе стандартизации и централизации. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил журналистам консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи.

Трапани рассказал, что ВОЗ сотрудничает с Россией не только как с членом организации, но и с отдельными российскими медицинскими учреждениями. Он подчеркнул, что в ряде случаев Россию можно приводить в пример другим странам в борьбе с детскими онкологическими заболеваниями. Прежде всего речь идёт о едином подходе в лечении на всей территории России. Успех РФ в этом направлении был выявлен благодаря анализу оказания помощи в разных странах мира.

«Прежде всего централизация и стандартизация заключаются в том, и это глобальный успех, что в России имеется четкая структурированная система поступления пациента в стационар, где ему гарантированно окажут помощь», — рассказал Трапани.