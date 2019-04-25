Париж, 25 апреля, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Париже отказался комментировать возможность выдвижения своей кандидатуры на второй срок.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

По словам главы государства, на сегодняшний день его «не интересуют следующие выборы».

«Я хотел бы успешно завершить текущий президентский срок. А для этого я должен принимать на себя ответственность за принятие решений, которые могут быть трудными и непопулярными», — сказал Макрон.

В ходе пресс-конференции президент Франции подводил итоги национальных дебатов, которые проходили по его инициативе с января по март текущего года и были посвящены акциям протеста «жёлтых жилетов».

Напомним, Эммануэль Макрон занимает должность президента Франции с мая 2017 года. Следующие президентские выборы в стране должны состояться в 2022 году.