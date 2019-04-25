Москва, 25 апреля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство. Об этом сообщили 25 апреля в Пенсионном фонде России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины)», — приводит РБК комментарий Пенсионного фонда.

Таким образом, пояснили в ПФР, российские пенсии не будут назначаться «гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях».

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители республик Донбасса получили право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.