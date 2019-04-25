Москва, 25 апреля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. В Москве после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали три торговых центра, сообщает 25 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Агентство утверждает, что эвакуированы персонал и сотрудники торговых центров «Коламбус», «Город» и «Кунцево Плаза». Из зданий выведены более четырех тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года в России наблюдается очередной всплеск сообщений о «минировании» различных учреждений и мест массового пребывания людей.

Аналогичная ситуация отмечалась во второй половине 2017 года.