Волгоград, 25 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Волгоградский судостроительный завод, признанный банкротом в 2013 году, продан за 323,9 млн рублей, его приобрел индивидуальный предприниматель из Саратова. Об этом стало известно 25 апреля.

Krasnoarmeyskiy.ru ОАО «Волгоградский судостроительный завод»

Изначальная цена предприятия составляла 2 млрд 430 млн рублей, это следует из объявления о проведении торгов, размещенном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В итоге же предприятие было продано по цене, более чем в семь раз ниже — за 324 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года банкротом было признано другое крупное волгоградское предприятие — металлургический комбинат «Красный Октябрь». Однако само предприятие продолжает работать. Так, 25 апреля на комбинате побывал губернатор Андрей Бочаров, который заявил о стабилизации ситуации на предприятии.