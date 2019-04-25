Симферополь, 25 апреля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. В Крыму запустят регулярные рейсы в Минск, Баку, а также в Санкт-Петербург. Об этом 25 апреля журналистам сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.

(сс) Annie Spratt В салоне автобуса

«Мы получили право открывать международные рейсы после внесения в реестр семи автостанций межсубъектовых маршрутов. Сейчас запускается маршруты в Минск и в Баку. Также в планах запуск сообщения с Санкт-Петербургом», — отметил Коробчук.

Помимо этого, по его словам, сегодня из Крыма отправляются регулярные рейсы в Москву, Краснодар, Сочи, Анапу, а также в Луганск и Донецк.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Ленинском районе Крыма с дороги съехал в овраг рейсовый автобус «Богдан». В результате ДТП один пассажир погиб на месте, ещё восемь человек получили травмы. В СК возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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