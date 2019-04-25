Владивосток, 25 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Владимир Путин в завершении саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном прокомментировал систему упрощения получения жителями ДНР и ЛНР паспортов РФ. Президент России заявил, что данным решением никого не собирался провоцировать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-северокорейских переговоров

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«Странно, что у кого-то решения подобного рода вызывают негативную реакцию. Польша уже в течение многих лет выдаёт карту поляка, выдаёт паспорта Венгрия, Румыния. У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров. Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией? Я здесь не вижу ничего необычного. Люди, проживающие на территории Донецкой Республики или Луганской Республики, они находятся в гораздо более сложном положении, чем румыны, поляки и венгры на территории Украины. Я лично далёк от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер», — подчеркнул Владимир Путин.

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Приходящим к власти на Украине политикам президент РФ посоветовал приступить к реализации Минских соглашений, пообещав в свою очередь оказать содействие и сделать всё для нормализации ситуации на Юго-Востоке Украины.

«Что же касается ещё действующих, но уходящих от власти и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие, насколько я себе представляю, и они об этом говорят — не собирались и не собираются подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии, они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР. А это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять Минские соглашения. Ну, а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях. Они так и будут брошены, они так и будут жить в изоляции полной. Ведь это не Россия установила режим изоляции, это сделали украинские власти. Конечно, мы не можем на это спокойно смотреть, но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать. Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и делать всё, чтобы нормализовать ситуацию на Юго-Востоке Украины», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской Народных Республик получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал указ Путина об ускоренном получении жителями Донбасса российских паспортов глотком воздуха. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Москву в «продолжении агрессии» и вмешательстве в украинские внутренние дела. Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН, которое состоится 25 апреля.