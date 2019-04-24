Москва, , 15:20 — REGNUM

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик вправе получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает 24 апреля пресс-служба Кремля.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе отмечается, что «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Для рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ от указанных лиц установлен трехмесячный срок.

Таким образом, для получения российского гражданства жителям ЛНР и ДНР не нужно будет сдавать ранее обязательные экзамены, также снимается требование о проживании на территории России не менее пяти лет.

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