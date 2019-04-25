Вильнюс, 25 апреля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 25 апреля, отправляется на Украину, где в Киеве, согласно заявлению МИД Литвы, у него запланирована встреча и с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Raul Mee (EU2017EE) Линас Линкявичюс

Детальную программу визита МИД Литвы не сообщает, отмечается только, что кроме Зеленского Линкявичюс встретится с Порошенко, Гройсманом, Климкиным и другими действующими или уходящими чиновниками.

Отдельно прописана встреча с неназванными «литовскими экспертами», которые работают на Украине.

Напомним, Линкявичюс ранее уже заявил, что надеется на продолжение прежнего курса Украины. Сам он неоднократно заявлял о важности силового решения конфликта на Донбассе, призывал к усилению санкций против РФ и к тому, чтобы не менять позицию уходящих украинских властей в отношении России.