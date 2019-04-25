Симферополь, 25 апреля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Жители симферопольского массива Каменка выступили против строительства мусороперерабатывающего завода и приюта для бездомных в их микрорайоне. По словам местных жителей, строительство мусороперерабатывающего завода в 500 метрах от жилых домов — экологически опасно.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Мы категорически против завода в такой близости от жилых домов и вообще в черте города. У людей скважины, мы опасаемся загрязнения почв и грунтовых вод. Мы требуем предоставить нам разрешительные документы и заключения экологической экспертизы на объект. Однако власти города нас не слышат, документы не показывают», — отмечают жители массива.

По словам замглавы администрации города Сергея Титаренко, который приехал на встречу с жителями, разрешительных документов он также не видел.

«На данный момент строительство и оснащение завода приостановлено, работы на нём не ведутся, предприятие не запущено», — заверил чиновник.

Помимо этого местные жители выступили против строительства приюта для бездомных.

«В микрорайоне нет никакой социальной инфраструктуры, нет уличного освещения, детсадов, школ, спортплощадок. Простите, но мы не хотим, чтобы наши дети гуляли под заборами этого приюта — мы хотим детские площадки, дворец культуры с кружками, секциями, спортивные площадки», — отметил организатор пикета Александр Крас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный мусорный полигон города, расположенный в Каменке был официально закрыт с 2017 года. Тем не менее позже его вновь начали нелегально использовать.

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