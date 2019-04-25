Аннаполис, США, 25 апреля, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Телеграмма, отправленная Адольфом Гитлером генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру незадолго до самоубийства, будет продана на аукционе в штате Мэриленд (США), пишет Daily Mail.

Адольф Гитлер

Также на аукционе будет продано письмо Шернера к Гитлеру, в котором фельдмаршал призывает главнокомандующего уехать из Берлина. Телеграмма Гитлера, которую президент компании Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос, проводящий аукцион, назвал «предсмертной запиской», стала ответом на письмо Шернера.

Гитлер отправил телеграмму 24 апреля 1945 года. В ней сказано:

«Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающей битве за Германию и показать хороший пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом сослужу Германии лучшую службу».

Телеграмму Гитлера рассчитывают продать за $60−80 тыс.

Напомним, Гитлер покончил с собой 30 апреля1945 года, находясь в Берлине, окружённом войсками Красной армией.