Вашингтон, 25 апреля, 2019, 02:29 — ИА Регнум. Жители Донбасса — это украинцы и неважно, на каком языке они говорят, заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в Twitter.

VOA Курт Волкер

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей Донбассе, Волкер заявил о реализации Москвой «оккупационного плана». Он считает, что таким решение Москва «подрывает попытки имплементации Минских соглашений».

«Донбасс — это Украина, а его жители, независимо от того, на каком языке они говорят, украинцы», — написал Волкер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поводу указа Путина 25 апреля в Совбезе ООН будет проведено заседание, инициированное Киевом. Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнёров усилить давление на Москву.

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