Лондон, 25 апреля, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Шотландия должна уважать результаты референдума о независимости 2014 года, когда большинство решило остаться в составе Соединенного Королевства, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает газета The Guardian.

The Laird of Oldham Британский и шотландский флаги

«Как мы уже неоднократно говорили, Шотландия уже провела свой референдум в 2014-м и решила остаться в составе Великобритании. Необходимо уважать это решение», — заявил он.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландии необходимо провести повторный референдум о независимости от Великобритании. По ее мнению, выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза может привести к катастрофе в шотландской экономике. В связи с этим Стерджен высказалась за проведение повторного референдума, предположительно, в мае 2021 года.