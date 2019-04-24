Москва, 24 апреля, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Обвиняя Россию в подрыве Минских соглашений, спецпедставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер забывает о недавних высказываниях избранного президента Украины Владимир Зеленского, идущих вразрез с основными пунктами этих соглашений. Об этом заявила 24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Она напомнила Волкеру о том, как 18 апреля Зеленский заявил в интервью, что в случае своей победы на выборах выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также пообещал, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев ДНР и ЛНР.

«Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо. Дело в том, что особый статус Донбасса и амнистия — одни из ключевых положений Минских договорённостей. Смотрите по тексту», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сегодня Курт Волкер заявил, что решение России об упрощении процедуры предоставления гражданства жителям ДНР и ЛНР «подрывает попытки имплементации Минских договорённостей».