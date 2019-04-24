Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.

edgarwinkler ООН

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин объявил о подписании указа «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», напрямую относящегося к жителям Донецкой и Луганской Народных республик.

При этом президент России подчеркнул, что это решение вызвано соображениями гуманитарного характера и тяжелой правовой ситуацией, в которую Киев поставил население ДНР и ЛНР.

В ответ власти Украины заявили, что это вмешательство во внутренние дела и призвали усилить антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года в Донбассе продолжается вооруженный конфликт, спровоцированный попыткой Киева провести карательную операцию против народа Донбасса, не смирившегося с госпереворотом февраля 2014 года.