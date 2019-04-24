Москва, 24 апреля, 2019, 22:39 — ИА Регнум. На юге Москвы неизвестные люди, вооружённые травматическим оружием и топорами, совершили разбойное нападение на автомобиль, похитив у водителя 1 миллион рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как уточняется, инцидент произошёл вечером 24 апреля на улице Подольских.

«Преступники расстреляли автомобиль, разбили топорами его окна и похитили крупную сумму денег, предположительно, миллион рублей. Преступники скрываются на автомобиле Volvo S60», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, сообщает, что в автомобиле, на который было совершено нападение, находились граждане Китая.

В столичном управлении МВД подтвердили информацию об инциденте, сообщив, что в результате нападения никто не пострадал. Для поимки злоумышленников в городе объявлен план «Перехват».