Москва, 24 апреля, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Тактическая группа из трёх ракетных кораблей Каспийской флотилии провела учения на Каспии, сообщает 24 апреля «Интерфакс».

Mil.ru Малый ракетный катер «Углич»

В ходе учений экипажи отработали уничтожение надводных целей, воздушных объектов условного противника, провели противоминные и противодиверсионные мероприятия.

«На первом этапе тактическая группа нанесла ракетный удар по надводным кораблям противника. Также были выполнены противоминные упражнения тральщиками, затем на фоне противодиверсионной обороны кораблей тактическая группа выполняла упражнения по гранатометанию и поражению подводных диверсантов противника», — рассказал журналистам командир 106-й бригады надводных кораблей Сергей Босков.

В учениях принимали участие ракетный корабль «Дагестан» и малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», получившие широкую известность в 2015 году после нанесения ударов крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии.