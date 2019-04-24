Москва, 24 апреля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике не поддержала законопроект о частичном ограничении использования реагентов в зимний период времени. Об этом сообщил официальный сайт столичного парламента.

Torange.biz Гололёд

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в части уточнения порядка применения материалов, используемых в качестве противогололёдных» поступил от Совета депутатов муниципального округа Якиманка. Как пояснил глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, проект закона направлен на совершенствование правового регулирования охраны окружающей среды при использовании противогололёдных реагентов на территории города Москвы.

«Химические вещества, входящие в состав противогололёдных реагентов, и особенно продукты их гидролиза, остающиеся на дорогах в виде так называемых «дорожных остатков реагентов», негативно влияют на окружающую природную среду и её компоненты (почву, растительный покров), здоровье человека и животных», — заявил он.

В качестве альтернативного способа муниципальные депутаты предлагают использовать для борьбы с гололедом гранитный щебень или мраморную крошку.

Как прокомментировала начальник отдела мониторинга воды и геологических процессов ГПБУ «Мосэкомониторинг» департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Виктория Мазлова, с 2009 года в Москве действует обособленная система мониторинга влияния реагентов на состояние окружающей среды в городе. Итоги мониторинга за 2017 и 2018 годы показывают, что почвы в столице не засорены реагентами: величина сухого остатка ниже допустимого уровня, а содержание хлоридов не превышает установленных норм.

Председатель профильной комиссии Степан Орлов («Единая Россия») отметил, что рассматриваемый законопроект не решает проблему аварийности и травматизма на дорогах, а также проблему администрирования. Кроме того, на детских площадках реагенты не применяются, либо за их использование накладывается штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, реагенты, применяемые для борьбы с наледью в зимнее время в Москве, часто подвергаются критике из-за потенциальной опасности экологии и здоровью людей. В первую очередь высок риск пострадать у детей из-за их подвижности и невысокого роста.