Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Ответственные решения, как, например, о повышении пенсионного возраста, должны принимать люди, которым это доверено, а не простые граждане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей РФ 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается пенсионных вопросов, то это очень чувствительная и болезненная тема. Лучше бы вообще ничего не трогать, как в советское время. Хотя говорили, что надо (повышать пенсионный возраст — прим. ред.), но никто в советское время ничего не делал. Потом сказали нам в 90-х, потом нам сказали в начале 2000-х. Но никто ничего не делал. Всё оставили нам. А так, конечно, лучше бы ничего не повышать, а наоборот, понижать. Конечно, что об этом говорить», — сказал президент России.

На встрече с Советом законодателей его попросили дифференцировать правила и льготы по выходу на пенсию в зависимости от региона, так как жить на Крайнем Севере тяжелее, чем в столице.

Но Путин усомнился, что по итогу жизни каждого человека удастся подсчитать, сколько лет он прожил в каком регионе страны, и начислить пенсию в соответствии с этими расчетами, даже если этого требуют граждане.

«Людей простых надо слушать постоянно и ориентироваться на их мнение. А ответственные решения нужно принимать тем, кому доверено это делать. И нельзя уклоняться от принятия решений и перекладывать их на плечи простого человека», — сказал Владимир Путин. Это заявление было встречено аплодисментами парламентариев со всей страны.

«Преступления, как известно, могут быть совершены действием и бездействием. И мы с вами бездействовать не можем, мы должны работать. Но и, конечно, понимать, что происходит в жизни, как это отражается на людях», — добавил президент.

Напомним, в России с 1 января 2019 года ступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в стране пенсионной реформы.

Так, законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

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