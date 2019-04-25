Москва, 25 апреля, 2019, 06:25 — ИА Регнум. По мнению японского посла в Москве Тоёхиса Кодзуки, если мирный договор между Россией и Японией будет подписан, а «территориальная проблема» урегулирована, то между двумя странами будут устранены психологические барьеры. О том, что означает высказанное мнение в переводе с дипломатического на русский и какой более эффективный подход к вопросам психологии можно было бы порекомендовать японским переговорщикам, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Mil.ru Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки

Речь Кодзуки была исполнена самых оптимистичных образов того, как «территориальная проблема», будет решена, мирный договор заключен, и сотрудничество двух стран устремится в светлое будущее. При этом Кодзуки обыгрывал мысль, поданную Владимиром Путиным, который предлагал совместное хозяйственное освоение Курил. Но к этому высказыванию были пристёгнуты фразы о «решении территориального вопроса», что означает, что освоение будет происходить, но юрисдикция должна быть признана исключительно японской.

Никакие иные точки зрения не могут иметь здесь места, ведь японский Совет по проблемам национальной безопасности уже давно черным по белому прописал последовательность отъема четырех Курильских островов в пользу Японии. Хозяйственная деятельность в документе «Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией» за авторством указанной организации прямо указывает на хоздеятельность как способ привести интересующие Японию острова к состоянию «неотличающегося от территории Японии». А после «происходит их возвращение как юридически, так и формально». От данного плана японская сторона не отказывалась ни прямо, ни косвенно, и поэтому, как советуют многие психологи, чтобы преодолеть психологический барьер, стоит поинтересоваться скрытым содержанием предложений.

Читайте статью Японский посол о «психологических барьерах» между Токио и Москвой и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти о Курилах».