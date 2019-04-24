Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. России необходима новая редакция Лесного кодекса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Петербурге 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Georg Pik Вывоз леса

По мнению Путина, совершенно очевидно, что действующие законодательные нормы не позволяют эффективно работать по сохранению лесов.

«Хищническая вырубка лесов продолжается. Несмотря на все усилия, которые предпринимаются со стороны государства, в том числе Общероссийского народного фронта, который, действительно, работает, как на фронте. Угрозы идут, причем угрозы убийством, здоровью, семьям. Там очень сложная обстановка», — сообщил президент.

Он попросил парламентариев внимательно отнестись к проблеме и предложить усовершенствование нормативно-правовой базы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пришли к выводу, что Лесной кодекс РФ и основанная на нем система лесных норм и правил в значительной степени поощряет уничтожение леса.

По данным Счетной палаты РФ, площадь погибших лесных насаждений в 2013—2017 годах выросла в 3,2 раза — с 541,8 тыс. га до 1756,1 тыс. га. Это связано в основном с лесными пожарами.

Объем незаконно срубленной древесины в эти же годы вырос в 1,45 раза — с 1,1 млн куб. м до 1,6 млн куб. м. Ущерб, причиненный лесному хозяйству незаконными рубками, увеличился в 1,24 раза — с 9,1 млрд рублей до 11,3 млрд рублей.